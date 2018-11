Il Sorrento cede in rimonta con l’Ercolanese: i granata vincono di misura

Il Sorrento cede in rimonta con l’Ercolanese, dopo un avvio di gara esaltante al Vallefuoco di Mugnano. I rossoneri di Antonio Guarracino vanno in vantaggio al 20′ con Fabio Cifani, che concretizza nel migliore dei modi una rapida ripartenza orchestrata dal collega Gargiulo. Il Sorrento domina la prima frazione di gioco, chiudendola sul 2 a 0: il granata Paudice mette giù in area il temibile Gargiulo e viene espulso, l’arbitro Frosi assegna il penalty, realizzato da Gianluca De Angelis che fredda Lombardo.

L’Ercolanese nel secondo tempo inscena la rimonta. Al 47′ Murolo pesca il jolly dal limite dell’area con un bolide di controbalzo all’incrocio dei pali. Venti minuti gli ercolanesi raggiungono il pareggio, con di punizione dalla trequarti, in area Prevete beffa la retroguardia deviando al volo nell’angolino basso alla sinistra di Munao. I granata al 77′ completano incredibilmente la rimonta con Figliolia, che complice di un controllo in area con le braccia, infila di destro Munao, dopo che l’arbitro ha lasciato proseguire il gioco: i rossoneri hanno protestato al vantaggio dell’Ercolanese.

I sorrentini provano a rialzare la testa con Gargiulo all’83’, che si divora una ghiottissima occasione da 5 metri, calciando a lato, su un traversone dalla sinistra. La formazione di Guarracino ci prova con tutte le forze, ma al triplice fischio dell’arbitro, l’Ercolanese riesce nell’impresa di ribaltare il risulta. Grande rabbia per la tifoseria ospite, che deve assistere all’esultanza dell’ex di turno, il portiere Raoul Lombardo.