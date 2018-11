Sorrento case ex Apreamare a Santa Lucia , ecco l’impatto. Ma nella zona fino al bar rischi per i crolli e mistero per le captazioni

Sorrento . Non c’è solo la costruzione delle case di Santa Lucia , i 56 appartamenti di cui 19 in housing sociale, che dovrebbero essere realizzati nell’ area dove c’era il capannone dismesso dell’Apreamare. Vicenda complessa che ha visto scontri politici con esposti di Marco Fiorentino, interventi del progettista ingegner Antonio Elefante, un percorso tortuoso che ha visto prima approvato poi rivisto il progetto con l’avvocato Francesco Saverio Esposito che ha fatto ricorsi ed esposti come difensore di un frontista che si sarebbe visto davanti questa struttura. Insomma nel groviglio delle norme, per cui gli ambientalisti ritengono che non sia consentita la struttura, si evidenzia anche, stando alla foto rendering in possesso di positanonews, anche l’impatto dell’opera, che va ovviamente poi giudicata in croncreto visto che parliamo anche di un rendering.

Ma nel cercare di capire qualcosa di questa vicenda, che non è facile districare fra interessi privati e politici in gioco, un anziano signore del posto ci ha chiesto di lanciare l’allarme sui rischi per i crolli nell’area fino al bar Santa Lucia e dintorni

“Qui negli anni Cinquanta è stata costruita una galleria fra il rivo e sotto la strada, dopo quello che è successo a Sant’Agnello sono preoccupato e vorrei che si facessero dei controlli visto che non se ne fanno da un’eternità, vedere se il deflusso delle acque è regolare, se arriva a Valle dei Mulini senza intoppi, non bisogna dimenticare la nostra storia per evitare che in futuro succeda una tragedia, in tanti non sanno neanche che ci sono dei vuoti..”

Insomma quello che ha detto l’anziano a Positanonews, un imprenditore che vuole rimanere anonimo, è preoccupante, come preoccupa tutta la Penisola sorrentina perchè sono tante strade e piazze frutto di colmate da valloni o di gallerie che vanno tenute sotto controllo, ma al momento non abbiamo neanche una mappatura delle stesse. Sempre qui ci parlano anche di captazioni d’acqua misteriose da parte di alcune strutture, ma questa è un’altra storia, Positanonews, in questo caso con la redazione Penisola Sorrentina, ascolta i propri lettori che gli segnalano notizie

direttore@positanonews.it

Whatsapp 3381830438

Pagina Facebook Positanonews, anche altri social network ci trovate come Positanonews