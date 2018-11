Sorrento calcio “FINALMENTE I 3 PUNTI!”

Il Sorrento sbanca Altamura con un secco 0-3. Partita giocata magistralmente dagli uomini di mister Guarracino, che la sbloccano subito con un gran gol di De Rosa, allungano con Guarro e la chiudono definitivamente ad inizio ripresa con capitan Alfonso Gargiulo.

La vittoria esterna rossonera ha rappresentato l’exploit della giornata, tenendo presente l’avversario, ancora oggi serio candidato alla promozione tra i professionisti. Quindi ancor più applausi per i ragazzi del Presidente Salvatore Di Leva, a cui era sfuggito il risultato pieno da un po, dove alcune assenze importanti (Costantino, Di Prisco, De Angelis e Vitale) avevano pesato come un macigno nell’economia delle ultime tre gare. Quindi un Sorrento rigenerato anche nel risultato e nello spirito, visto che tutte le prestazioni finora disputate (8 in campionato e 4 di coppa Italia) hanno superato la sufficienza. Il girone campano/pugliese/lucano ha confermato le attese: equilibrato verso l’alto, con almeno 7/8 squadre con velleità di promozione in serie C. A far la voce grossa sono le compagini del Tavoliere, con Cerignola, Taranto ed Andria un gradino sopra le altre. Alle squadre della nostra Campania è purtroppo riservata la seconda fascia, quella in cui si lotterà fino al termine per evitare la retrocessione. Un momento storico che vuole le nostre società attardate per carenza di strutture, investimenti e calore dei tifosi, a cui per gioco forza abbiamo lasciato il campo alle formazioni pugliesi. Domenica al campo Italia di Sorrento arriverà la Gelbison, miglior difesa del girone, avversario ostico, da ben 10 anni in serie D.