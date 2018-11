SORRENTO BEFFATO, L’ALBALONGA PASSA AI QUARTI DI FINALE

Con il minimo sforzo, i laziali vincono allo stadio Italia di

Sorrento e si qualificano al turno successivo della Coppa Italia Serie

D. Il Sorrento, ultima squadra campana superstite nella competizione

tricolore, incassa una beffa clamorosa tra le mura amiche nonostante

una netta superiorità mostrata per l’intera durata dell’incontro. A

decidere la qualificazione è la rete di Proietti al minuto 73′ che con

un sinistro a spiovere dalla lunga distanza sorprende un disattento

Munao che fino a quel momento si èera limitato all’ordinaria

amministrazione. Le occasioni più pericolose della gara, seppur poche,

in effetti sono tutte di marca rossonera fin dai primi minuti di gioco

quando De Angelis impegna il portiere jorio con una precisa punizione

diretta all’incrocio dei pali. Straordinario l’intervento del giovane

portiere laziale anche in avvio di ripresa quando Qehajaj dal limite

prova un destro violento: volo all’incrocio e palla in corner. Pochi

minuti dopo è Gargiulo a sfiorare il gol, su assist di Rizzo, ma la

deviazione aerea non ha la forza necessaria per sorprendere Jorio. Al

70′ è la volta di Cifani che tenta un gol capolavoro da posizione

molto defilata, sfiorsndo l’incrocio dei pali. Ormai si gioca ad una

sola porta ed invece al 73′ arriva il gol di Proietti. Gelo allo

stadio Italia ma il Sorrento prova a reagire e ci prova con il giovane

Esposito di testa, trovando il tempo giusto di testa su corner dalla

destra ma la sfera termina di poco fuori. I rossoneri si sbilanciano

in cerca del pari ed al 90′ subiscono il colpo del definitivo k.o., in

contropiede l’esperto Renan Pippi appoggia facilmente in rete a porta

vuota. L’Albalonga vola ai quarti dove affronterà la vincente della

sfida Picerno-Messina.

/Coppa Italia Serie D – Ottavi di Finale – Gara 7/

SORRENTO – ALBALONGA 0-2

RETI: 73′ Proietti (A), 90′ Pippi (A).

SORRENTO: Munao, Fusco, Rizzo, Bozzaotre (65′ D’Angolo), Russo V.,

Esposito L., Di Prisco (43′ Paradiso, 85′ Masi), De Rosa, Cifani (73′

Coglitore), De Angelis, Qehajaj (50′ Gargiulo Alf.). A disp.: Leone,

De Martino, Gargiulo Ale., Ferro. All.: Guarracino.

ALBALONGA: Jorio, Panini, Capogna (59′ Corsetti), Novello (15′ Lommi),

Proietti, Paolacci, Magliocchetti, Di Cairano, Massella (73′ Pippi),

Palumbo (82′ Barone), Pace. A disp.: Del Moro, Sordi De Oliveira,

Casanova, Mastromattei, Follo. All.: D’Adderio.

ARBITRO: Finzi Valentina di Foligno.

Assistenti: Di Maio Ciro di Molfetta e Colavito Michele di Bari.

Ammoniti: Magliocchetti (A), Panini (A), Paradiso (S).

Recupero: 3′ pt, 4′ st.