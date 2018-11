Sorrento. Immancabile andare da Antonio Cafiero alla Pasticceria Primavera per scoprire le ultime idee “dolci” che allietano la Città del Tasso. Allora con Sorrento Chocoland non poteva mancare il “maestro” che si è esibito in una vera e propria opera d’ arte in direttaVilla Fiorentino, di una stuzzicante performance: un omaggio a Jackson Pollock sulle note di un brano di Mozart rivisitato da Tullio De Piscopo. Il presepe di cioccolato quest’anno è tutto azzurro con l’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, il presidente della squadra Aurelio De Laurentiis e gli inimitabili tifosi.

Per Insigne 100 chili di squisito cioccolato bianco. Autentica anche la scena della Natività con il presidente De Laurentiis nei panni di San Giuseppe e il Bambinello abbracciato dal “ciuccio”, simbolo del club azzurro. Le pareti del locale, invece, saranno ad appannaggio dei tifosi. Ricreate nei dettagli, curve, tribune & co, con tanto di striscioni. Tutto, rigorosamente in cioccolato.

Intanto ecco il video di Cafiero