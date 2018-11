Sorrento, abusi edilizi: chiuso affittacamere di via Nastro Verde

Continua la lotta all’abusivismo edilizio in Penisola Sorrentina. Il Comune di Sorrento è da anni che lotta in prima linea in tal senso e lo dimostrano i numerosi abusi edilizi che puntualmente vengono riscontrati durante l’anno.

Questa volta si tratta di un affittacamere di via Nastro Verde. Come si legge dall’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio comunale, nel settembre scorso è stato avviato un Procedimento Amministrativo da parte del IV Dipartimento – Servizio Antiabusivismo Edilizio, finalizzato all’adozione di provvedimenti repressivi e sanzionatori nei confronti degli ampliamenti volumetrici e superfetazioni realizzati senza i dovuti permessi e non oggetto di alcuna istanza di condono edilizio.

Alcuni giorni fa è stata notificata alla proprietaria dell’attività l’ordinanza di ingiunzione alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi per quanto riguarda gli ampliamenti riscontrati ovvero successivi al 1969 e per il cambio di destinazione d’uso al Piano seminterrato, atteso che ad oggi l’immobile è utilizzato come struttura ricettiva extra­alberghiera.

Ecco perché il Comune ha deciso di procedere col provvedimento di cessazione attività.