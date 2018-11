Sorrento, il 24 Novembre l’arma dei carabinieri celebra il “Virgo Fidelis”

La ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri, sarà celebrata domani 24 Novembre a Sorrento alle ore 11.00 con una messa nella Basilica di Sant’Antonino a Sorrento. Il Capitano della compagnia di Sorrento, Marco La Rovere, ha invitato la cittadinanza tutta a festeggiare l’importante ricorrenza, prendendo parte alla Santa Messa.

La Virgo Fidelis è l’appellativo cattolico di Maria, madre di Gesù, scelta quale patrona dell’Arma dei Carabinieri l’11 novembre 1949, data della promulgazione di un apposito Breve apostolico da parte di papa Pio XII. Il titolo di Virgo Fidelis, proposto con voto unanime dai cappellani militari dell’Arma e dall’Ordinariato militare per l’Italia, era stato sollecitato in relazione al motto araldico dell’Arma (Nei secoli fedele) dall’arcivescovo Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone che nel 1949 era ordinario militare. L’arcivescovo compose anche il testo della Preghiera del Carabinierealla Virgo Fidelis. La ricorrenza della Patrona è stata fissata dallo stesso papa Pio XII per il 21 novembre, giorno in cui cade la Presentazione della Beata Vergine Maria e la ricorrenza della battaglia di Culqualber.