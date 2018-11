Sorrento. Da 15 giorni marciapiede transennato in località Sottomonte, pericolo per i pedoni costretti a camminare sulla carreggiata

Sorrento. Da circa due settimane la ringhiera che costeggia il marciapiede nella zona Sottomonte, tra Sorrento e Sant’Agnello, è stata dichiarata a rischio crollo e, quindi, transennata per motivi di sicurezza. Nonostante il tempo trascorso ancora non si è provveduto alla messa in sicurezza ed il marciapiede resta completamente interdetto ai pedoni che, in quel tratto, sono costretti a camminare sulla carreggiata stradale rischiando seriamente di essere investiti trattandosi di un punto in cui spesso macchine e motoveicoli procedono ad alta velocità e, inoltre, nelle ore serali l’illuminazione è molto scarsa. Ci si augura che al più presto vengano presi dei provvedimenti in modo da garantire la sicurezza della ringhiera e l’incolumità dei pedoni, restituendo loro la possibilità di utilizzare il marciapiede.