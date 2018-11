Il sonno degli anziani. I consigli di LG ARREDAMENTI di Sorrento

Il sonno degli anziani

Il sonno è un bisogno primario e ad esso dedichiamo circa un terzo della nostra vita, in ogni età, ma quale ruolo e importanza riveste il sonno nelle persone anziane?

Molte ricerche sono state dedicate anche al riposo degli anziani. Con l’avanzare dell’età, cambiano i ritmi fisiologici ed il ciclo circadiano non è immune dai vari microequilibri che l’organismo assesta di giorno in giorno.

Il cambiamento, allora, avviene come conseguenza naturale ma inaspettata anche negli schemi del sonno. Anche se è un opinione diffusa, è errato collegare l’avanzare dell’età ad un minor bisogno di sonno, perché i principali istituti di ricerca decretano che le ore di riposo necessarie restano costanti per tutta l’età adulta: le cause di sonni meno lunghi non sono da ricercare nell’età anagrafica. La National Sleep Foundation spiega che “in quella che gli esperti chiamano architettura del sonno […] all’avanzare dell’età le persone tendono ad avere più frequentemente periodi di sonno leggero piuttosto che di sonno profondo o attivo (REM)”.

È stato rilevato che il principale antagonista del sonno nella terza età è l’insonnia, che annovera le cause più disparate. Anche se non è ancora del tutto chiaro, la principale scuola di pensiero collega l’insonnia in questa fase alle terapie impiegate per curare patologie e disfunzioni, oltre che ai disturbi fisici provocati dalle stesse patologie.

Quanto al ritmo circadiano, le funzioni dell’organismo nella terza età subiscono degli slittamenti negli orari: accade che ci si addormenti molto presto di sera e che ci si svegli abbastanza presto al mattino.

Questo disturbo è chiamato dagli esperti “sindrome da sonno anticipato” e si registra prevalentemente dopo i 65 anni. Alcuni ricercatori hanno provato a studiare come migliorare il riposo delle persone affette dalla sindrome ricercando nell’attività fisica un alleato. Ed è stato scoperto che dei regolari esercizi fisici, per la precisione 150 minuti a settimana, migliorano con buona sensibilità la qualità del sonno degli anziani, oltre a generare una serie di effetti benefici a catena.

Fare passeggiate, una modesta attività aerobica o esercizi per l’equilibrio migliorano la circolazione, riducendo anche la sindrome delle gambe non riposate, migliorano la respirazione, diminuendo la frequenza delle apnee notturne, e infine migliorano l’equilibrio, favorendo negli anziani una riduzione nel rischio di cadute e una maggiore fiducia nelle proprie capacità fisiche, senza dimenticare l’importanza di un’adeguato sistema letto, dove il materasso in particolare deve essere adatto alle singole esigenze. Deve offrire un appoggio confortevole, deve sostenere la colonna vertebrale, deve avere una buona capacità di assorbimento e deve garantire, soprattutto a chi soffre di allergie, l’anallergicità.

