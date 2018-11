A scuola con il Geologo. Interessante iniziativa a Cava de Tirreni, dovrebbero aderire anche le scuole della Costiera amalfitana

Interessante iniziativa dell’Ordine Nazionale dei Geologi in collaborazione con gli ordini Regionali e gli Istituti Scolastici Italiani: organizzata per il 16 novembre 2018 la giornata nazionale “A SCUOLA CON IL GEOLOGO”.

Nelle scuole italiane per un giorno si parlerà di geologia. In un paese da tutti dichiarato fragile e ad alto rischio sismico, idrogeologico e di frana, l’iniziativa merita il plauso unanime. I Geologi iscritti all’Ordine porteranno il loro sapere nelle scuole per far comprendere ai nostri giovani i rischi dell’Italia, ma soprattutto quali sono i comportamenti da evitare e quelli da promuovere. Sicuramente le Istituzioni possono e devono fare di più, ma anche i cittadini devono fare la loro parte, in primis acquisendo consapevolezza dei rischi e dei limiti di questa nostra Terra sempre più esposta alle azioni dell’uomo oltre che a quelli degli agenti naturali. I giovani ed i ragazzi, quindi, sono gli interlocutori principale quali CITTADINI DEL FUTURO. La concomitanza con un annunciato sciopero degli studenti, ha costretto molti Istituti e Geologi a concordare date diverse, ma abbiamo notizia che nessun Istituto aderente ha dovuto rinunciare a questa bella opportunità.

Abbiamo trovata on line diverse locandine di promozione di questa giornata e siamo stati colpiti da quella pubblicata sul sito dell’Istituto E. Genoino di Cava Dei Tirreni che ospiterà il dr. Secondo Amalfitano; abbiamo chiesto al geologo della Costiera come mai avesse scelto quell’Istituto per offrire il suo sapere; la risposta non è stata fra le più confortanti perché ci ha detto che quell’Istituto, indicatogli dall’Ordine Regionale della Campania, era quello più vicino a Ravello, non avendo l’Ordine ricevuto adesioni e richieste per l’iniziativa da nessuno degli istituti della Costiera.

Non è un buon segnale in specie in una terra che ha pianto morti ed avuto danni da calamità che diventa sempre più difficile definire “NATURALI”.

Positanonews, sempre attento ai problemi del territorio, plaude all’iniziativa e al dr. Amalfitano, che ci ha abituato oramai alle sue continue attività a favore della scuola e della formazione in genere, ma non può esimersi dal tirare le orecchie a quanti hanno ritenuto di non aver bisogno di una iniziativa che, ci piace ricordarlo, in altre aree ed in altre nazioni, vedi il Giappone, sono nella ordinaria quotidianità della Formazione Scolastica.

Speriamo che , considerata la fragilità del nostro territorio, dopo i disastri di Atrani, Positano, Maiori, Praiano ma anche ad Amalfi, anche le scuole della Costiera amalfitana prendano in considerazione questa iniziativa.