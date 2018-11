Sconfitta per il Sorrento nel turno infrasettimanale, il Nardò vince 2-0.

Dopo due vittorie consecutive arriva una sconfitta per i rossoneri in terra salentina nel turno infrasettimanale valevole per la 10° giornata del campionato di serie D, girone H.

Allo stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò, decidono l’incontro i gol di Cordella al 34′ del primo tempo, che va a segno con un bel diagonale dal centro dell’area di rigore, ed il rigore di Kyeremateng nei minuti di recupero finali. Nel mezzo al 60′, Sorrento vicino al pari, il portiere granata si supera sul colpo di testa ravvicinato di Gargiulo, poi Fusco non centra la porta sulla ribattuta.

Un passo falso che ci può stare ma che non deve intaccare il buon momento di forma ed il morale dopo due esaltanti vittorie, testa ora all’impegno casalingo di domenica: allo stadio Italia arrivano i lucani del Francavilla, occasione immediata per cercare subito un pronto riscatto