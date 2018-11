Scala: Il messaggio delle Suore Redentoriste ai giovani

Ama con la Testa, pensa con il Cuore : questo è il saluto delle Suore Redentoriste di Scala (costa amalfitana) ai Giovani, invitandoli agli incontri che siterranno nel Giardino del Monastero di Scala.

Esiste una strada lunghissima ed affascinante che dalla Testa porta al Cuore, ammettono le Suore; un viaggio dentro di sè Gratis ma che curiosamente pochi intraprendono. Certo che sapete accogliere le sfide, vi aspettiamo per trascorrere con noi alcune giornate di questo incredibile percorso.

Ceh ne dite… partiamo?

Le date deegli incontro programmati: 25 novembre (arrabbiati con il mondo…perchè) – 16 dicembre (ho un sogno)- 27 gennaio (a cosa stai pensando?)- 24 febbraio (non basta seguire uil cuore)- 24 marzo (buono in sè ma forse non per me)

Per arrivasre a Scala (PER QUANTI VENGONO DA FUORI COSTA AMALFITANA) BASTA PRENDERE LA STRADA PER RAVELLO. Scala è il paesino natio di Padre Fortunato e la Terra che ha dato i natali a frà Gerardo Sasso ed è là che forse sant’Alfonso compose l’inno Tu scendi dalle stelle.