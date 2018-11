Scala, consiglio comunale convocato per il 30 novembre: si parlerà della questione valloni

Scala, Costiera Amalfitana. Il Consiglio comunale è stato convocato per venerdì 30 novembre alle ore 10. Tra i punti iscritti all’ordine del giorno, oltre alle adempienze di rito, si discuterà della questione valloni, la richiesta di una commissione per la revisione dello statuto e del regolamento del consiglio comunale, la variazione del bilancio 2018-2020 con ratifica del bilancio di previsione per lo stesso periodo, la variazione del bilancio di variazione di cassa e il nulla osta dell’adesione del comune di Cetara alla Centrale Unica di Committenza. Il gruppo consiliare di minoranza, che ha pubblicato l’avviso di convocazione, rivela di non comprendere perché non viene accolta la richiesta di “Progetto Scala”, di spostare negli orari pomeridiani le sedute di Consiglio: inoltre, come affermato nel post sul Facebook addirittura non si è fatto alcun accenno di tale seduta sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook dell’Ente.