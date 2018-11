Sarno. Bimbo scomparso per meningite, sotto indagine dei medici

Un bimbo è deceduto per una sospetta meningite martedì scorso al Presidio Ospedaliero “Martiri di Villa Malta” di Sarno. Nel frattempo che la causa del decesso venga accertata i genitori hanno denunciato il fatto tramite il proprio legale Antonio Vecchione; a quanto pare la situazione non sembrerebbe molto chiara. La notizia è stata riportata dapprima dall’ANSA e poi diffusa su diverse testate giornalistiche, data la rilevanza. C’è tutto il bisogno di fare chiarezza e trasparenza sulla questione, è un diritto della famiglia sapere la verità, e proprio per questo motivo è stata subito disposta l’autopsia dal Procuratore che ha affidato l’incarico al medico Angelo Mascolo. In attesa, sono nel registro degli indagati: medici pediatri e rianimatori che si sono occupati della terapia per il bimbo.