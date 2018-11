Amaro risveglio per la Penisola Sorrentina e il traffico. Viale dei Pini è chiusa al traffico e al mercatino del lunedì, arteria importante per alleviare il traffico sul Corso Italia. Un profondo avvallamento ha allertato la Polizia urbana e i Tecnici. E’ un brutto segnale, vi sono dei precedenti sempre nello stesso posto. La strada fu costruita sulla colmata del Vallone San Giuseppe negli anni ’60, quattro corsie, alberata e bella a vedersi, ma geologicamente in perenne sofferenza. Sotto di essa, ad una profondità di circa 40 metri passa sempre e comunque il Rivolo San Giuseppe, che con le piogge di questi giorni esonda e implode dal suo contenimento, portando via terreno e allagando le numerose grotte laterali, facendo sprofondare il manto stradale.

La Penisola completamente bloccata: si cammina a passo d’uomo a partire da Piano di Sorrento.

Aggiornamenti a breve.

Aggiornamenti:

Il sindaco Piergiorgio Sacristani è sul posto insieme ad alcuni della redazione di PositanoNews, che sta seguendo la vicenda in tempo reale: ” E’ una chiusura precauzionale! C’è un avvallamento sulla strada e stiamo attendando la verifica del geologo!” dichiara il primo cittadino.