Il Sant’Agnello strappa il pareggio a Pratola Serra, sul campo del San Tommaso Calcio. Bella prova per gli uomini di Serrapica, che al Modestino De Cicco dominano il gioco nei primi 45 minuti. I santanellesi, sempre pericolosi in fase offensiva, si portano in vantaggio al 39′ con un tiro di Frulio dal limite, deviato dai biancoverdi. Il secondo tempo è invece marcato San Tommaso, che trova il pari in apertura della ripresa: su un cross al 50′ Bubacar schiaccia di testa la palla in area piccola, respinta dall’estremo difensore, su cui si avventa Liguori per metterla in rete. Gli irpini sono sempre pericolosi ma sulla loro strada trovano un reattivo Formisano. La partita finisce in parità, con il Sant’Agnello che porta a casa un punto prezioso, mentre il San Tommaso raccolgono l’undicesimo risultato utile consecutivo.