Sant’Agnello . Dopo la borsa del turismo a Londra, il Sindaco Piergiorgio Sagristani ha voluto constatare di persona l’andamento dei lavori in via dei Pini e così ha annunciato dal suo profilo facebook che…

Dalle indagini eseguite a viale dei Pini e dall’ ispezione effettuata dagli speleologi e emerso che non si sono verificati fenomeni evolutivi rispetto alle condizioni antecedenti all’ evento registrato lunedì 5.Riparata la perdita della condotta Gori si sta provvedendo a consolidare la fondazione stradale e si prevede di riaprire un tratto di carreggiata di viale dei Pini nelle prossime 24…48 ore !!!

Non solo Certo, resta da capire quale tratto verrà riaperto e se, soprattutto, quel tratto consentirà di smaltire un po’ di traffico veicolare che quotidianamente si va accumulando lungo Corso Italia da e verso Sorrento è il caos. Intanto è stato invertito il senso di marcia in Via dei Cappuccini.