Sant’Agnello: riaperta una carreggiata per Viale dei Pini. Ma il traffico per Sorrento resta un problema . Ad annunciare la riapertura della carreggiata a sinistra di quella del mercato del lunedì, per intenderci, è il sindaco Piergiorgio Sagristani.

Viale dei Pini, che è stato chiuso lunedì per lavori di manutenzione, causa un cedimento creatosi al centro della carreggiata, è stato finalmente riaperto al traffico

Negli ultimi giorni sono state eseguite verifiche e controlli che hanno evidenziato anche la presenza di una perdita dalla condotta della Gori in prossimità del punto in cui si è registrato il dissesto. Guasto prontamente riparato dai tecnici e dagli operai dell’azienda idrica.

Intanto il traffico per Sorrento resta un problema enorme. Altro caos è stato creato dai lavori per Ripa di Cassano , ma anche senza lavori e chiusure Sorrento continua ad essere stretta in una morsa di traffico.