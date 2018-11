Sant’Agnello, questione Argosid: Antitrust porta in giudizio il Comune

L’Antitrust fa causa al Comune di Sant’Agnello. Al centro della vicenda la spinosa questione della Argosid network: il Comune, infatti, aveva confermato la sospensione dell’autorizzazione rilasciata due anni fa alla società per i lavori di messa in posa della fibra ottica sul territorio. L’amministrazione, con un’ordinanza risalente all’estate scorsa, aveva ordinato alla società di sospendere tutte le lavorazioni in corso e a ripristinare il manto stradale.

Ora si è mossa l’Antitrust, che ha fatto causa al Comune di Sant’Agnello davanti al TAR della Campania. Intanto, è stato scelto il legale per difendere l’Ente, ovvero l’avvocato Ferdinando Pinto.