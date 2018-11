Sant’Agnello. Pubblicato l’avviso con le modalità per accedere ai contributi economici per i libri di testo scolastici

Sant’Agnello. Il Comune ha pubblicato l’avviso per poter accedere ai contributi economici per i libri di testo scolastici per gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori in riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Sul sito del Comune è possibile scaricare il modello per la domanda che potrà essere presentata dai genitori o da chi rappresenta il minore oppure dallo studente stesso se maggiorenne ed in possesso di un reddito Isee che rientri nelle fasce previste. A tal proposito si specifica che per poter presentare la domanda bisogna rientrare per l’anno scolastico 2017/2018 nella prima fascia di reddito Isee da zero a 10.633 euro o nella seconda che va da 10.633,01 a 13.300 euro. Per l’anno successivo, 2018/2019, invece, le domande saranno riservate solo a coloro che rientrano nella prima fascia e, se dopo aver coperto tutte le richieste dei rientranti nella fascia 1, si passerà a coprire le domande per chi rientra nella seconda fascia. Nel caso delle attestazioni Isee pari a zero, poiché relative a redditi esonerati (non soggetti ad Iperf) o per nucleo familiare che non ha percepito alcun reddito o, ancora, nel caso che i redditi e/o patrimoni considerati per il calcolo Isee risultano negativi e pertanto pari a zero, ai dichiaranti viene richiesto di attestare e quantificare la fonte e i mezzi di sostentamento del nucleo familiare; in mancanza di tale attestazione verranno esclusi dal beneficio. Le domanda dovranno essere consegnata presso la Segreteria della Scuola frequentata entro e non oltre il 30 novembre 2018. Se si intende partecipare per entrambi gli anni scolastici dovranno essere compilate e presentate due distinte domande, entrambe corredate da tutta la documentazione