Sant’Agnello. Ordinanze a più attività a Via San Martino

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. Ci sono diverse attività prese nel mirino dell’amministrazione santanellese, nella strada che porta ad alberghi e residenze ricettive, prima di arrivare a Sorrento sulla sinistra del Corso Italia. Prese di mira aree di parcheggio che hanno cambiato destinazione d’uso. La foto rappresenta l’area della strada in questione, ma sono più di una le attività in contestazione . Queste potranno fare ricorso ovviamente al Tar Napoli Campania contro questi provvedimenti nel caso si ritenga illegittimo il provvedimento preso dagli uffici comunali, il Comune amministrato dal sindaco Piergiorgio Sagritani , ha dei responsabili che hanno piena autonomia nelle loro decisioni. Gli atti recano la firma del responsabile del settima unità organizzativa, Michele Guastafierro. La polizia municipale , con l’ufficio tecnico, ha ritenuto che si siano stati realizzati abusi in aree adibite a parcheggio dove venivano realizzate attività commerciali, sono diverse le sanzioni fatte solo ora anche se tali attività venivano esercitate da anni, da cosa dipende non si sa, ma sicuramente Via San Renato è ora sotto i riflettori.