Sant’Agnello, notte da balordi. Distrutte tre fioriere in Piazza Matteotti

Sant’Agnello. Questa mattina nel centro del cittadina, tre fioriere sono andate distrutte. Lo scempio è stato messo in atto da un folle, che presumibilmente dopo una notte da balordi, ha preso di mira e vandalizzato i vasi ornamentali, che si trovano in Piazza Matteotti: ad uno di essi, l’esagitato ha anche legato una bici, come si può vedere in foto.