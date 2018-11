La giovane promessa della politica della penisola, Michele Vitiello, ieri, dalla costa di Sorrento, è arrivato direttamente ad Arcore seduto a tavola con Silvio Berlusconi.

Per Vitiello candidatura in vista per la Regione Campania?

di 3 Galleria fotografica Michele Vitiello incontra Berlusconi





In bocca al lupo!