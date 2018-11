Sant’Agnello la segretaria Lattene lascia per Castellammare, ecco cosa ha detto il sindaco Sagristani

Sant’Agnello – Sorrento , Penisola Sorrentina . Lascia la Segretaria e il saluto del sindaco Piergiorgio Sagristani la saluta in questo modo, leggete come…

La Dottoressa Loredana Lattene, Segretario Generale del Comune, ha assunto incarico presso il Comune di C/Mare di Stabia e, pertanto, lascia S. Agnello. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale ci ha salutati con queste toccanti parole che di seguito riporto

“Questo è il mio ultimo Consiglio Comunale a Sant’Agnello. Dopo più di 10 anni tra pochi giorni lascerò questo Comune per una nuova esperienza in un ente di maggiori dimensioni. Non è facile, nonostante le apparenze, andar via dopo tutto questo tempo. Ho vissuto qui un periodo inusualmente lungo per un Segretario Comunale, che mi ha consentito di maturare un’esperienza umana e professionale per le tante vicende accadute in questi anni, nel corso dei quali ho sempre cercato di agire, secondo quello che é il mio modus operandi, con grande senso di responsabilità, solo e nell’esclusivo interesse pubblico e dell’istituzione che mi ha ospitata, al di là delle contingenze del momento. Resterò sempre legata a questo Comune e, d’altronde, non potrebbe essere altrimenti.

Ho iniziato a lavorare come Segretario Comunale in provincia di Frosinone, dove sono rimasta per più di 6 anni e quando, rientrando il venerdì sera, passavo da Sant’Agnello, giravo lo sguardo alla mia destra, al palazzo comunale, e pensavo che sarebbe stato bellissimo, un giorno, poter lavorare qui. Dopo qualche anno questo mio desiderio si é avverato e di questo devo ringraziare il Sindaco Piergiorgio Sagristani, che mi ha dato l’opportunità di conoscere questo comune e che nel corso di questo periodo mi accordato e rinnovato la sua fiducia. A lui auguro di proseguire proficuamente il suo impegno per Sant’Agnello e di raggiungere altri importanti traguardi. Ringrazio tutti gli assessori, i consiglieri, i funzionari e i dipendenti con i quali ho avuto modo di collaborare in questi anni intraprendendo un percorso di reciproca crescita professionale. Vado via con un bagaglio di esperienza che si aggiunge al mio piccolo, unico, personale bagaglio a mano di valori etici che mi accompagnerà sempre, al di là di tutto.

Grazie. Buona fortuna e buon lavoro a tutti”

Dal canto mio ringrazio di cuore la Dottoressa Lattene per il lavoro svolto a servizio della nostra comunità con spirito di servizio ed alto senso del dovere. Va via una persona che ha contribuito alla realizzazione dei tanti positivi risultati conseguiti nell’interesse del territorio. Auguri di cuore Segretaria e … ad maiora!