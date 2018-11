Sant’Agnello: Convegno Old Forum a Mantova – Intervista

“Sant’Agnello è stato invitato, dopo il successo dell’Oasi in città, a questo convegno europeo tutto “al naturale”: l’argomento principale trattato è stato la salvaguardia del verde come piante e non come le solite aiuolette con fiori finti che ci sono nelle piazze. Sant’Agnello su questo è stato premiato.

Sant’Agnello è diventato un esempio per tanti comuni italiani, proprio perché hanno trasformato un pezzo di terreno quasi abbandonato in un Oasi fantastica. L’amministrazione è soddisfatta di tale premio e tale riconoscimento.” queste le parole dell’assessore Attilio Massa e il giardiniere Giovanni che ha resto questa piccola opera un argomento di fama internazionale.

Ringraziamenti: al Sindaco Pietro Sagristani, ad Aniello Gargiulo, a Giovanni Ferraro e a Claudio D’Esposito per la collaborazione.