Sant’Agnello, la cerimonia commemorativa in occasione della “Festa dell’unità nazionale – Giornta delle forze armate”, che ricade il 4 novembre. La cerimonia è stata anticipata ad oggi, 2 novembre, ma come mai? Unico paese a farlo in Penisola Sorrentina e in Campania, forse in Italia, a Positano, Sorrento, Amalfi, Vico Equense, tutti commemorano i caduti il 4 novembre, senza alcuna spiegazione, ma senza nessun straccio di comunicazione, il sindaco Piergiorgio Sagristani ha commemorato oggi, e sembra che ci siano state frizioni fra sindaco e prete, ci dice un confidente che la sa lunga, e giustamente ci chiede, ma un minimo di spiegazioni no?