Sant’Agnello, la cerimonia commemorativa in occasione della “Festa dell’unità nazionale – Giornta delle forze armate”, che ricade il 4 novembre. La cerimonia è stata anticipata ad oggi, 2 novembre, ma come mai? Unico paese a farlo in Penisola Sorrentina e in Campania, forse in Italia, a Positano, Sorrento, Amalfi, Vico Equense, tutti commemorano i caduti il 4 novembre, senza alcuna spiegazione, ma senza nessun straccio di comunicazione, il sindaco Piergiorgio Sagristani ha commemorato oggi, e sembra che ci siano state frizioni fra sindaco e prete, ci dice un confidente che la sa lunga, e giustamente ci chiede, ma un minimo di spiegazioni no?

Nota del sindaco Piergiorgio sagristani che smentisce qualsiasi contrasto col parroco in redazione avevano detto che non vi era disponibilità da parte del parroco domenica per questa celebrazione invece è stata una scelta sennò singolare abbastanza rara e unica sul territorio Dada credito ad altre ipotesi il sindaco ci ha comunicato quanto segue:

Non c è nessuna frizion:e anzi una grandissima cordialità l avevano fatta in un giorno feriale con la speranza di avereragazzi alla funzione a cui raccontare e tramandare la nostra storia