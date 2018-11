Sant’Agnello chiusura strada Valle dei Pini per una perdita, lavori in corso. Odissea per Sorrento e mancanza di coordinamento . Da questa mattina la redazione di Positanonews sta seguendo la vicenda della chiusura del Viale dei Pini, una chiusura che ha fatto andare il traffico in tilt.

Tramite Positanonews i nostri lettori fatto appello al Comune di Sorrento di riaprire il Corso Italia. I tempi di percorrenza questa mattina, fino ad ora di pranzo, erano di circa un’ora da Piano di Sorrento a Sorrento. Oltre alla chiusura di Viale dei Pini, c’era anche il mercato in Via delle Rose a Piano di Sorrento

I RINGRAZIAMENTI DA CHI HA SEGUITO I NOSTRI CONSIGLI

A un certo punto è stato fatto deviare il traffico da chi andava da Via Correale verso Sant’Agnello , costringendo la gente a rifarsi il giro. La viabilità di Via Crawford è stata invertita nel senso di marcia, per cercare di limitare i problemi. Insomma le informazioni erano frammentarie e questo è stato un problema. Provvidenziale il nostro consiglio a chi veniva da Piano di Sorrento, Castellammare di Stabia e Vico Equense, o Positano, a Sorrento , di andare per Sant’Agata di Massa Lubrense. Ma anche all’inverso, alla fine, conveniva, anche perchè ad ora di pranzo si accavallava l’uscita delle scuole, i lettori ci hanno ringraziato e per noi di Positanonews questo ha avuto più valore di ogni sponsor , una gratificazione dalla gente che risponde ai tanti attacchi che riceviamo e di cui parleremo.

RIFLESSIONI CRITICHE , IL COORDINAMENTO DELLA PENISOLA CHE MANCA

Una giornata campale che ha visto impegnati i vigili di Sant’Agnello e l’amministrazione, con il sindaco Piergiorgio Sagristani e Attilio Massa, ma che ha messo in luce la mancanza di coordinamento fra le forze di polizia municipale della Penisola Sorrentina. In questi casi immediatamente dovevano intervenire sinergicamente anche le altre due amministrazioni confinanti a dare una mano con segnaletica e magari anche con i propri uomini, se non riusciamo a gestire una chiusura di una strada che si vuole gestire?

LO STATO ATTUALE COME RIFERITO DAL SINDACO PIERGIORGIO SAGRISTANI

Dai primi sopralluoghi a viale dei pini con i tecnici comunali e gori con i geologi e stato individuato la rottura di una condotta idrica a breve sapremo se questa è la causa del dissesto !!!

LAVORI DELLA GORI, LA STRADA RIMARRÀ CHIUSA

Stiamo seguendo con foto e video sulla pagina facebook di Positanonews i lavori della Gori. Sono arrivati anche escavatori

E DOMANI?

Non lo sappiamo ancora abbiamo chiesto agli amministratori e ancora non ci hanno risposto, ma con gli scavi rimasti aperti sicuramente la strada rimarrà chiusa domani e forse anche dopodomani Intanto siamo ancora sul posto , al momento nessuna nota ufficiale ne dal Comune ne dalla GORI.

