Sant’Agnello, appuntamento mancato con la vittoria

Redazione – Il Sant’Agnello manca l’appuntamento con la vittoria, disputa una buona gara ma erra il rigore che poteva essere decisivo.

Alla fine regala il secondo pareggio consecutivo per la Scafatese che riesce a mantenere la porta inviolata anche nella trasferta. Mister Serrapica conferma il classico 4-3-3, mentre mister Amarante conferma il 4-4-2 sostituendo solo Nina con Cucca ed inserendo Esposito Giuseppe al posto di Scognamiglio.

Sul prato sintetico del “Comunale” sono i santanellsi a rendersi pericolosi all’11’, un contrasto tra Mosca e Caiazza all’interno dell’area di rigore viene considerato falloso dal direttore di gara che decreta il penalty per la squadra biancazzurra: dal dischetto Mosca di destro spiazza Belviso ma coglie in pieno la traversa. È l’unica vera azione di un certo rilievo di un primo tempo che è stato avaro di azioni salienti, con pari possesso palla ma con i costieri padroni del campo.

I ritmi si sono alzati di più nella ripresa, con i biancoazzurri che provano a sfondare soprattutto sulla sinistra, chiamando agli straordinari prima Caiazza al 2′ e poi Criscuolo al 7′, lesti a salvarsi in calcio d’angolo.

Al quarto d’ora Amarante scompiglia le carte in tavola inserendo Nina e Scognamiglio per Cucca ed Esposito, senza ridefinire il 4-4-2 di partenza con l’intento di aumentare il fatturato di tecnica e qualità in fase offensiva, ed infatti è proprio Scognamiglio a rendersi pericoloso subito al 18′ con un destro dal limite che sibila alla destra del palo.

Mister Serrapica con qualche innesto tenta di dare più brio ai suoi, si vede qualcosa che impensierisce l’estremo canarino: all’83’ brividi per la difesa gialloblu con la conclusione velenosa di Mosca. Ma allo scadere termina fuori di un nulla la rovesciata volante di Scognamiglio che poteva valere come vera e propria beffa per il Sant’Agnello.

L’ultima azione da gol, però, è di marca casalinga, con Piacente che sulla sirena si trova da solo in area ma spara alto graziando Belviso.

Un pareggio che potrebbe andare bene ma forse fino ad un certo punto agli uomini di mister Serrapica, visto che hanno avuto la vittoria alla loro portata, ed ora un’altra gara casalinga consecutiva contro la Polisportiva Santa Maria Cilento.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIRONE B – 10ª GIORNATA

SANT’AGNELLO: Formisano, Alfano, Piacente, Veniero, D’ Alesio, Di Donna, Liguori (47’st Vitale), Strianese, Mosca, Ascione (24’st Fiorentino), Lauro (30’st Frulio).

A disp: Zurino, Di Giulio Cesare, Guadagno, Esposito, Nocerino, Contieri.

Allen: Serrapica.

SCAFATESE: Belviso, Sannino, Petrosino, Biondi, Criscuolo, Caiazza, Cucca (13’st Nina), Avino, Farriciello, Manzo, Esposito (15’st Scognamiglio)

A disp: Menzione, Gargiulo, Amendola, Cariello, Cicalese, Simeri, Vitiello. Allen: Amarante.

Arbitro: Francesco Crispino di Frattamaggiore

Assistenti: Simone Conforti e Remo De Rosa di Salerno.

Ammoniti: Piacente, Cucca, Mosca.

Note: giornata serena, erba sintetica buona, gara disputata a porte chiuse.

Angoli: 10-4.

