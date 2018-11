Sant’Agnello appello ai commercianti, oggi incontro alle 19. In vista una rivoluzione, a dircela in anteprima, l’assessore Paolo Castellano. Un senso unico del Corso Italia come a Piano di Sorrento, come a Piano ci furono perplessità e dubbi, proteste, poi Piano è diventato grazie a questo senso unico il riferimento commerciale di tutta la Penisola Sorrentina.

Ecco la lettera Sant’Agnello lettera aperta ai Commercianti di Paolo Castellano: