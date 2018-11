Sant’Agnello ancora chiusa Viale dei Pini, Sorrento nel caos . Terzo giorno di chiusura di Viale dei Pini, arteria fondamentale per la viabilità della Penisola Sorrentina, ma probabilmente ci vorrà ancora una settimana. La Ditta Parlato , incaricata dall’amministrazione Sagristani , sta lavorando alacremente. Sono state fatte le ispezioni dalla GORI e tutti i vari passaggi . Positanonews sta verificando sul posto tutti i giorni, oggi i lavori sono terminati alle 17 , ma non abbiamo avuto alcuna data per la fine delle stesse. L’ipotesi non ufficiale di poter aprire la seconda corsia, quella meno interessata dal cedimento , a senso unico alternato. Ma ricordiamo che questa strada è costruita su dei vuoti, colmata, come tante strade della Penisola Sorrentina, ed i crolli non sono radi. La strada inghiottì due auto nel gennaio 1971. Si sottovalutano questi rischi e manca una mappatura e un monitoraggio continuo di situazioni precarie con rischi e pericoli aumentati con il crescere del traffico e sopratutto dei mezzi pesanti che, secondo noi, qui, come pure per tutto il Corso Italia, non dovrebbero proprio passare. L’alternativa di Sant’Agata Massa Lubrense dovrebbe essere presa seriamente in considerazione, e lo diciamo da anni. Stasera per il traffico a Sorrento bloccata anche ambulanza in Viale degli Aranci, alcuni dicevano a Positanonews di dare questo messaggio “… se avete aperto il corso per la sfilata delle auto , fatelo pure per le ambulanze..” Stiamo monitorando sul posto tutti i giorni. Comunque al momento non si passa e non si passerà neanche domani. Alle 12 e alle 20 domani altri due aggiornamenti come ogni giorno .

Viale dei Pini Foto copyright Antonino De Angelis