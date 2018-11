Sant’Agnello accademico con la Scafatese, che strappa il pari

Secondo pareggio consecutivo per la Scafatese che riesce a mantenere la porta inviolata anche nella trasferta sul campo del Sant’Agnello. Dopo lo 0-0 di domenica scorsa Amarante conferma il 4-4-2 sostituendo solo Nina con Cucca e inserendo Esposito Giuseppe al posto di Scognamiglio, mentre mister Serrapica conferma il classico 4-3-3. Sul prato in sintetico del “Comunale” sono i padroni di casa a rendersi pericolosi quando, al minuto 11, un contrasto tra Mosca e Caiazza all’interno dell’area di rigore viene considerato falloso dal direttore di gara che decreta il penalty per la squadra gialloblu: dal dischetto Mosca di destro spiazza Belviso ma impatta in pieno la traversa. È l’unica vera azione di un primo tempo avaro di azioni salienti, con il possesso palla pressoché in parità ma con i costieri padroni del campo. Ritmi molto più alti, invece, nella ripresa, con i biancoblu che provano a sfondare soprattutto sulla sinistra, chiamando agli straordinari prima Caiazza al 47′ e poi Criscuolo al 52′, lesti a salvarsi in calcio d’angolo.Al quarto d’ora della ripresa Amarante scompiglia le carte in tavola inserendo Nina e Scognamiglio per Cucca ed Esposito, senza ridefinire il 4-4-2 di partenza con l’intento di aumentare il fatturato di tecnica e qualità in fase offensiva, e infatti è proprio Scognamiglio a rendersi pericoloso subito al 63′ con un destro dal limite che sibila alla destra del palo. All’83’ brividi per la difesa gialloblu con la conclusione velenosa di Mosca, mentre allo scadere termina fuori di un nulla la rovesciata volante di Scognamiglio che poteva valere come vera e propria beffa per il Sant’Agnello. L’ultima azione da gol, però, è di marca casalinga, con Piacente che sulla sirena si trova da solo in area ma spara alto graziando Belviso. Punto prezioso, dunque, per la Scafatese, che resta aggrappata in classifica alle dirette concorrenti, prima di iniziare un duro ciclo di gare.

TABELLINO

SANT’AGNELLO: Formisano, Alfano 01, Piacente, Veniero, D’ Alesio, Di Donna, Liguori 00 (92′ Vitale 00), Strianese, Mosca, Ascione (72′ Fiorentino), Lauro 00 (75′ Frulio 00).A disposizione: Zurino 99, Di Giulio Cesare 00, Guadagno 00, Esposito, Nocerino, Frulio 00, Fiorentino, Contieri, Vitale 00.All: Serrapica

SCAFATESE: Belviso, Sannino 00, Petrosino 01, Biondi, Criscuolo, Caiazza, Cucca 00 (58′ Nina 99), Avino, Farriciello, Manzo, Esposito Giuseppe (60′ Scognamiglio)A disposizione: Menzione 00, Gargiulo 99, Amendola Claudio, Cariello 01, Scognamiglio, Cicalese 00, Nina 99, Simeri, Vitiello.All: Amarante

Arbitro: Crispino di Frattamaggiore – Assistenti: Conforti e De Rosa di Salerno

Note: Ammoniti: Piacente, Cucca, Mosca. Calci d’angolo 10-4.

(Pasquale Formisano – Ufficio Stampa Scafatese 1922)