Sant’Agnello , abusi al campo di calcio comunale in Viale dei Pini. Il Comune intima a se stesso il ripristino o acquisizione

Sant’Agnello / Sorrento . Abusi al campo di calcio comunale in Viale dei Pini. Il Comune intima a se stesso il ripristino o acquisizione

E’ quanto accaduto nel corso di un sopralluogo effettuato lo scorso 5 ottobre, quando i responsabili dell’Ufficio tecnico hanno riscontrato presso la struttura sportiva di via dei Pini opere edili eseguite in assenza di permesso di costruire ed in totale difformità all’autorizzazione paesaggistica rilasciata.

In realtà, si tratta di un…

…manufatto in legno delle dimensioni pari a mt. 3.10 x 2.00 avente copertura a doppia falda inclinata, con altezza massima in mezzeria pari a mt, 2.50 ed altezza minima nelle falde laterali pari a mt. 1.90, (mq. 6.20 e mc. 13.65), presumibilmente utilizzato come chiosco bar.

E’ scattata così ieri l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi adottata nei confronti di chi gestisce l’area a cui è stato assegnato il termine di novanta giorni provvedere a quanto disposto, altrimenti verrà irrogata la sanzione amministrativa pari a 20 mila euro e, udite udite perché viene il bello…

…il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.