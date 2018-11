Positano , Costiera amalfitana . Prosegue il peregrinatio di Santa Trofimena nelle parrocchie ad ovest della Costiera Amalfitana. La Santa Protettrice di Minori e Copatrona dell’Arcidiocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni, dopo essere stata accolta ieri nella Chiesa di San Gennaro a Praiano per le Celebrazioni Solenni, questo pomeriggio è partita alla volta di Positano.

La Statua e delle Reliquie di Santa Trofimena, sono giunte in località Sponda e portate in processione fino alla Chiesa Madonna del Rosario, in Piazza Dei Mulini, per la Santa Messa celebrata da Padre Giulio Caldiero che è stato anche per tanti anni parroco a Minori : a seguire c’è stata la proiezione del video della Ricognizione delle Sacre Reliquie, datato 1993. Domani continueranno le Celebrazioni, in vista del saluto che riporterà la Santa verso Minori, per il Triduo di preparazione.