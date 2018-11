Sant Agnello: Domani consiglio comunale. Housing sociale e ricollocamento Mercato del lunedì chiesti dal M5S . Il Mercato non si tiene più da un mese a causa della chiusura di una corsia di Viale dei Pini e i santanellesi devono andare al mercato carottese a Via delle Rose a Piano di Sorrento, un’impoverimento comunque per il territorio, il mercatino piaceva ed era utile e molti lo vogliono . Più dibattuta sarà la vicenda dell’housing sociale consiglieri comunali di opposizione del Movimento Cinque Stelle sono in attesa di un chiarimento sul presunto tentativo di ampliare il numero degli alloggi da costruire in via monsignor Bonaventura Gargiulo.

Il caso sarà discusso nella giornata di domani in consiglio comunale grazie all’interrogazione firmata dai consiglieri M5S Fabio Aponte, Fabio Galano e Tatiana Di Maio nella quale si chiedono chiarimenti al sindaco Piergiorgio Sagristani e al vicesindaco Giuseppe Gargiulo a proposito della richiesta di variante avanzata mesi fa dalla società Shs – che fa riferimento proprio ad Elefante – che avrebbe voluto realizzare un ulteriore piano della struttura residenziale con ulteriori appartamenti che si aggiungerebbero ai 53 attualmente autorizzati dal Comune. La variante non ha avuto autorizzazioni. Il presidente del consiglio comunale Gennaro Rocco che attaccò l’ housing sociale modererà il dibattito, ma ora appare più moderato.

” Il Comune non ha concesso alcun via libera per un altro piano del complesso – ha già detto Piergiorgio Sagristani -. Sono amareggiato perché i consiglieri del M5S si sarebbero potuti informare preventivamente invece di alimentare tensioni inutili». A proposito di housing sociale: va ricordato l’esposto presentato dall’amministrazione di Sant’Agnello al commissariato di polizia di Sorrento per i numerosi profili falsi che diffusero una lista mendace di assegnatari degli alloggi che vantavano presunti rapporti di parentela con alcuni esponenti del consiglio comunale. Notizie prive di qualsiasi fondamento e che portarono Sagristani a invocare l’apertura di un’inchiesta. Senza dimenticare che la stessa Procura di Torre Annunziata aprì un fascicolo – senza alcuna iscrizione nel registro degli indagati – sul progetto tanto da acquisire in municipio atti, delibere e permesso di costruire rilasciato alla società guidata dall’imprenditore Elefante.

Insomma la vicenda tenne banco nella politica della Penisola sorrentina grazie anche ai famosi sanbiagesi, ora sembra tutto rientrato, anche se con strascichi, intanto Positanonews seguirà il consiglio e qui potete leggere l’ordine del giorno Sant’Agnello consiglio comunale ordine del giorno