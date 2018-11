Il San Vito Positano vince di misura, pari nel Derby delle due Costiere: che rimonte! – RISULTATI

Le gare del campionato di Eccellenza, girone B, sono appena terminate. Il San Vito Positano in questa nona giornata rimonta una gara che sembrava destinata al pareggio. I giallorossi di Macera replicano al vantaggio iniziale dei sangiorgesi (al 13′ Barbarisi) con Carfora (46′), andando in vantaggio per un attimo al 56′ con un autorete, prima del raddoppio rossoblù con lo stesso Barbarisi. La partita termina sul risultato di 3 a 2.

Il Derby delle due Costiere si conclude con un gol per parte e per tempo. Nella prima frazione di gara, i santanellesi passano con un gol di Mosca su rigore al 37′: al Costa d’Amalfi è mancato il cinismo sotto porta, fallendo tre palle nitide davanti al portiere ospite. Gli azzurri della costiera hanno agguantato il risultato allo scadere, grazie ad una rete del bomber Aldo Marino: per il Toro di Praiano è la quinta rete in questo campionato.