Il San Vito Positano sconfitto nella partita contro la Polisportiva Santa Maria

Il San Vito Positano esce sconfitto nel match contro la Polisportiva Santa Maria nel decimo turno del girone B d’Eccellenza campana. Il primo gol arriva al 55esimo della ripresa con De Sio che porta in vantaggio la Polisportiva. Ma al 66esimo Di Franco riporta la speranza al San Vito segnando la rete del pareggio. A dieci minuti dal termine il San Vito coglie un palo in mischia su una palla inattiva sfiorando il punto del sorpasso. Ma, quando la partita sembra oramai conclusa, è Altieri a siglare la rete del vantaggio della Polisportiva. Amaro in bocca, quindi, per il San Vito che sperava in una vittoria ma, alla fine, una gara ben giocata.