Salta il consiglio comunale a Vietri sul mare .Manca la maggioranza

Il consiglio comunale in programma a Vietri sul mare è saltato in virtù dell’assenza di due consiglieri di maggioranza che hanno determinato la mancanza del numero legale ,come prevede il regolamento comunale .I consiglieri comunali di minoranza, presa visione del mancato raggiungimento del quorum ,hanno preso atto della situazione e si sono adeguati alla situazione ed attenuti al regolamento. Era un consiglio comunale importante in quanto i punti all’ordine del giorni erano importanti ,quali la nomina del Revisore dei Conti Unico del Comune di Vietri sul Mare a seguito del sorteggio della Prefettura di Salerno;Approvazione Bilancio Consolidato per l’esercizio 2017;;la nomina componenti decaduti della Commissione Locale per il Paesaggio;Inserimento Area Scuola Secondaria di Primo grado “A. Pinto” di Vietri sul Mare capoluogo nel Piano di Valorizzazione degli immobili – Art.58 D.L. nr. 112/2008, convertito in Legge nr. nr. 133 del 6/08/2008;ma il punto saliente era senza dubbio l’intervento Pubblico per la realizzazione di un sistema integrato di parcheggi e mobilità mediante finanza di progetto ai sensi dell’art.153 del D.lgs. nr. 163/2006 e s.m.i. giusto art.183 comma 15 del D.lgs. 50/2016) con oneri a carico del privato ,“Progetto preliminare approvato con delibera di C.C. nr. 38 del 13/10/2011 – Progetto Definitivo (Scuola Secondaria di Primo Grado) – Approvato con delibera C.C. nr. 240 del 20/11/2014. Approvazione Progetto Definitivo – Adozione Variante al P.R. G.Un parcheggio che ,oramai definitivo che potrebbe risolvere molti se non tutti i problemi di parcheggio a Vietri capoluogo e Marina di Vietri . Il sindaco Francesco Benincasa vista la mancanza di due dei suoi consiglieri non ha potuto fare altro che prendere atto della situazione, non lesinando critiche ,però alla minoranza :” Il Consiglio Comunale di oggi è stato rinviato, in considerazione che , per motivi di salute, due consiglieri non hanno avuto la possibilità di partecipare. Escludo categoricamente che vi siano difficoltà politiche di tenuta della maggioranza. Purtroppo la seduta di stasera era importantissima, in quanto all’ordine del giorno vi era anche l’approvazione del progetto esecutivo dei parcheggi che saranno realizzati in project financing. La minoranza ha ritenuto di dover abbandonare l’aula, dimostrando scarso interesse alla risoluzione di uno, se non il più importante, dei problemi nodali della comunità vietrese.” La minoranza dal canto suo ha ,in una nota stampa espresso la sua posizione in merito :” Non è la prima volta che la maggioranza non raggiunge il numero minimo per la validità della seduta consiliare.In modo responsabile la minoranza ha sopperito più volte alle assenze dei consiglieri di maggioranza, al fine di discutere gli argomenti fondamentali per il territorio.Quanto accaduto dimostra, ancora una volta, che le già fragili basi su cui poggiava la maggioranza sono ormai definitivamente crollate.”

Antonio Di Giovanni