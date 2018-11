Salerno. Tutto ok per l’accensione dell’albero sofisticato di Natale

Quest’anno l’albero di Natale di Salerno è una rivoluzione vera e propria in quanto è molto sofisticato rispetto agli anni scorsi. Vi spieghiamo meglio: l’albero come al solito sarà piazzato alla fine del corso di Salerno, molto vicino quindi alla Feltrinelli, il posto rimane sempre il solito ma la struttura dell’albero è ben diversa ed è stata concepita con 280.000 luci a led; tutto questo per favorire il risparmio energetico. Gli addobbi sono caratterizzati da 60 ghirlande e 48 sfere dorate. La vera rivoluzione, però, è la base dell’albero di Natale che avrà un tunnel lungo 10 metri che consentirà ai visitatori di poter entrare direttamente all’interno della struttura. Ci si aspetta, quindi, una certa suggestione una volta entrati dentro. Non mancheranno nemmeno le musiche natalizie più amate e 6 proiettori giganti che punteranno direttamente sulla Piazza Portanova di Stelle, dove al centro, appunto, ci sarà l’albero natalizio. Foto di repertorio.