Salerno, tutto pronto per Luci d’Artista sul tema di “Mare, mito e la Divina Costiera”

Oggi a Salerno si inaugura la 13esima edizione di Luci d’Artista. Le strade e le piazze di Salerno saranno illuminate per tutte le festività natalizie, trasformando la città in una meta d’attrazione per migliaia di visitatori. Questo pomeriggio ci sarà la tradizionale accensione delle luminarie dalla Villa Comunale: alle ore 17 si apriranno le danze in presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

L’allestimento delle luci per l’edizione 2018 è stato curato dai francesi della Blanchere Illumination, che quest’anno esordiscono al posto dell’Iren. Il tema di quest’anno è “Mare, mito e la Divina Costiera”, con un richiamo delle principali località marittime della Provincia: dagli sfusati sul Corso Vittorio Emanuele, alla biga guidata da Nettuno in Piazza Flavio Gioia che invocano il Cilento, dall’onda blu di Palazzo Sant’Agostino. Le altre principali attrazioni saranno visitabili nella parte orientale di Salerno a Piazza Caduti di Brescia, Piazza Monsignor Grasso e Piazza Gian Camillo Gloriosi. Nessun padrino o madrina presenzierà questo evento, quindi si attende l’arrivo di una personalità del mondo dello spettacolo o della cultura, in occasione dell’accensione dell’albero a Piazza Portanova.