Salerno, indagata la preside del Liceo “Severi”: rischia processo

E’ indagata Caterina Cimino, preside del Liceo Francesco Severi di Salerno. Lo stesso provvedimento è stato preso nei confronti del professor Benito Marino in qualità di docente coordinatore di una terza classe del Liceo in questione. Come riporta l’edizione cartacea de “Le cronache”, questi sono indagati in concorso e rischiano il processo per rifiuto di atto d’ufficio.

Secondo la tesi del pm Cardea, i due docenti si sarebbero rifiutati di porre in essere un percorso didattico personalizzato per una studentessa affetta da patologia mentale che richiedeva l’assunzione di psicofarmaci (nella fattispecie la ragazza accusava spesso stati di ansia e crisi di panico). Queste condizioni facevano sì che fosse necessario redarre un percorso didattico personalizzato da parte dei responsabili della scuola, cosa che non sarebbe avvenuta, e non sarebbe neanche stato convocato il consiglio di classe per discutere del merito.

Il vicepreside Giuseppe Pisapia aveva subito fatto presente come “l’istituto Severi non aveva servizi giusti per questo tipo di problemi”. I genitori hanno subito denunciato la cosa (i fatti risalgono al 2013) e hanno ottenuto la riapertura delle indagini dopo una prima archiviazione, con conseguente richiesta di rinvio a giudizio del PM Cardea. Udienza preliminare prevista per il 13 dicembre.