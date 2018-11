Salerno, in arrivo la fantastica ruota panoramica per Natale

Ormai manca ben poco a Natale, poco meno di un mese, e Salerno oltre ad aver già implementato le luci d’artista per tutta la cittadina ora provvede anche a montare una fantastica ruota panoramica a Piazza della Concordia. La ruota viene di solito, ed ovviamente piazzata, durante le varie festività come Natale, Carnevale, Pasqua e gli altri giorni di festa che ricadono durante l’anno. E’ un’iniziativa sicuramente positiva per gli occhi dei cittadini salernitani e non, in quanto permette, ad oltre 50 metri di altezza, di vedere tutta Salerno dall’alto. Non immaginiamo poi come sarebbe vedere questa Salerno addobbata e disegnata a pennello in vista di Natale. A partecipare all’appalto si è presentata un’unica ditta: “Tulimieri”, che per questo si è aggiudicata l’appalto e proprio stamane i tecnici della ditta hanno cominciato i lavori.