Salerno: Fanno esplodere un bancomat a Roccapiemonte, rubano tutti i soldi

Fanno esplodere un bancomat e portano via tutti i soldi. E’ accaduto, poco dopo le 3 di questa notte, a Roccapiemonte, provincia di Salerno, nell’agenzia Ubi Banca. I malviventi hanno preso di mira il bancomat dell’agenzia che si trova in via Zanardelli nei pressi del locale municipio. La deflagrazione ha provocato l’apertura della cassa automatica consentendo così ai ladri di portare via le banconote.

Sull’episodio indagano i carabinieri che stanno visionando anche le telecamere di sicurezza presenti in zona per riuscire a scoprire chi sono i responsabili.

Fonte la Città, quotidiano di Salerno e provincia