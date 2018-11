Salerno. FAI. Mostra con opere di Ida Mainenti, Maria Scotti, Filomena Dario e Cinzia Gaudiano e presentazione di “Percorsi d’Arte in Italia 2018”.

Incontro al FAI

Venerdì 30 novembre 2018, alle ore 18.30, presso la sede FAI (Via Porta Catena 50, Salerno), finissage della mostra ” Volti (s)velati” con opere pittoriche di Ida Mainenti, Maria Scotti, Filomena Dario e opere plastiche di Cinzia Gaudiano.

Nel corso della serata, alle ore 19.00, il sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello presenterà il libro “Percorsi d’Arte in Italia 2018”, Rubbettino Editore, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Campania.

Intervento di Pino Cotarelli, giornalista pubblicista e critico teatrale.