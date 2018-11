Salerno, depurazione: il presidente della Provincia Strianese fa il punto. Interessati i Comuni di Maiori, Minori, Ravello, Scala, Furore e Praiano

Salerno. Il presidente della Regione Michele Strianese ha fatto il punto sulla situazione per quanto riguarda il discorso depurazione. Come si legge dalla nota: “Tutti i lavori del Grande Progetto, progettati e appaltati dalla Provincia di Salerno, per il risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali, sono finanziati dalla Regione Campania (con il POR/FESR 2014/2020) e permetteranno una maggiore tutela della risorsa mare in tutto il territorio provinciale. Per un totale complessivo di € 89.848.582,40 sono interessati 45 Comuni e 16 bacini idrografici. Nei vari comparti quindi sono previsti interventi di realizzazione nuovi impianti di depurazione, rifacimento di impianti esistenti, relativi allacciamenti alle reti fognarie, completamento dei sistemi fognari e depurativi comunali, adeguamento dei sistemi fognari depurativi nei bacini idrografici, realizzazione sistema drenante e depurativo della fascia costiera”.

Ecco il dettaglio:

Per il comparto 1, l’importo lordo ammonta a € 10.847.100,00 e riguarda i Comuni di Caselle in Pittari, Roccagloriosa, Santa Marina, San Giovanni a Piro, Roccagloriosa e Torre Orsaia. La procedura di gara è stata espletata con prossima aggiudica definitiva.

Per il comparto 2, l’importo lordo ammonta a € 10.910.834,00 e riguarda i Comuni di Aquara, Agropoli, Giungano, Laurino, Perdifumo, Monteforte. I lavori sono in corso

Per il comparto 3, l’importo lordo ammonta a € 11.667.709,81 e riguarda i Comuni di Conca dei Marini, Furore, Praiano, Ravello, Scala, Atrani. I lavori sono in corso.

Per il comparto 4, l’importo lordo ammonta a € 12.243.027,00 e riguarda i Comuni di Ascea, Camerota, Centola, Pisciotta. I lavori sono in corso

Per il comparto 5, l’importo lordo ammonta a € 12.903.933,59 e riguarda i Comuni di Pontecagnano-Faiano, Salerno, Baronissi, Pellezzano, Montecorvino R., Bellizzi, Montecorvino P., Battipaglia. I lavori sono in corso.

Per il comparto 6, l’importo lordo ammonta complessivamente a € 17.042.877,00 suddiviso in € 11.949.759,00 (comparto 6) per i Comuni di Maiori e Minori, per cui è in corso la progettazione esecutiva, e € 5.106.318,00 (comparto 6/b) per i Comuni di Cetara e Tramonti, per cui sono in corso i lavori.

Per il comparto 7, l’importo lordo ammonta a € 4.964.591,00 e riguarda i Comuni di Mercato San Severino e Cava de’ Tirreni. Il contratto è stato stipulato ed è previsto l’inizio dell’attività di progettazione.

Per il comparto 8, l’importo lordo ammonta a € 9.268.510,00 e riguarda i Comuni di Contursi Terme, Atena Lucana, Montesano s/M., Polla, Teggiano, Auletta. Il contratto è stato stipulato ed è previsto l’inizio dei lavori.