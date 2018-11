Salernitana -Spezia A DIONISI

Salernitana-Spezia sarà diretta da Federico Dionisi di L’Aquila. Un precedente nella stagione corrente tutto particolare. In Salernitana-Padova. da quarto di partenza, sostituì a partita in corso Di Paolo finì ko per un problema muscolare: i granata vinsero 3-0. Altro precedente da semplice amichevole: Salernitana-Monopoli, 4-1 per i ragazzi di Stefano Colantuono.

Sono 9 i precedenti ufficiali giocati in Campania fra Salernitana e Spezia con un bilancio di 6 successi granata, 1 pareggio e 2 vittorie esterne per i liguri. Il primo confronto risale alla stagione 1938/1939 mentre l’ultima sfida risale alla scorsa stagione. L’unico pareggio risale al 15 gennaio 2006, 0-0 in Serie C-1. Lo Spezia non va in gol all’ “Arechi” da 187’, ossia dal gol di Catellani all’83’ di Salernitana-Spezia 0-2 del 19 settembre 2015, in B. A livello realizzativo il bilancio è a favore dei granata che hanno realizzato 16 reti e ne hanno subite 6.

1938/1939 Serie B Salernitana – Spezia 1 – 2 (Carella)

1948/1949 Serie B Salernitana – Spezia 4 – 1 (Catalano, Flumini, Catalano, Catalano)

1949/1950 Serie B Salernitana – Spezia 5 – 0 (Castaldo, Flumini, D’Avino, Giorgetti, D’Avino)

1950/1951 Serie B Salernitana – Spezia 2 – 1 (Scopigno, Giorgetti)

2005/2006 Serie C-1 Salernitana – Spezia 0 – 0

2010/2011 Lega Pro Salernitana – Spezia 1 – 0 (Merino)

2015/2016 Serie B Salernitana – Spezia 0 – 2

2016/2017 Serie B Salernitana – Spezia 1 – 0 (Coda)

2017/2018 Serie B Salernitana – Spezia 2 – 0 (Rodriguez, Rodriguez)

fonte:tuttosalernitana.com