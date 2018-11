S.O.S. STABIA, UNA PAGINA FACEBOOK PER L’EMERGENZA SARNO. POSITANONEWS NE PARLA CON NICOLA PEDE

Una pagina facebook per l’emergenza Sarno da seguire per chi ama l’ambiente a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli , nella vicina Penisola Sorrentina fino a Sorrento, ma in tutta la Campania. Il Sarno era un fiume meraviglioso da decenni inquinato e nonostante i tanti progetti e finanziamenti non si capisce che succede sulla pagina Facebook tanti interventi interesanti

Abbiamo chiesto al fondatore Nicola Pede come è nata la pagina ” La pagina – dice a Positanonews Nicola Pede – è nata per l riapertura delle sorgenti stabiesi. Nostra iniziative organizzare gli #aperiterme per riavvicinare gli stabiesi alle proroie acque

da quel momento in poi abbiamo trasformato la pagina in uno strumento di rete civica

qualcosa che vorrebbe ricreare una coscienza nel cottadino e consapevolezza delle bellezze possedute.

la pagina è senza fini di lucro, apartitica e continuamente alla ricerca di nuovi cittadini che vogliono impegnarsi aiutandoci.”

Insomma una motivazione civile pienamente condivisibile da Positanonews invitiamo tutti a mettere mi piace alla Pagina SOS Stabia e sopratutto a condividere le loro battaglie