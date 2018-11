Romania:città di Brasov nel 2019 aprirà hotel a 5 stelle

Brasov nel 2019 aprira un hotel lussuoso a 5 stelle il reddison blu una catena hoteliera che in italia è gia radicalizzata nel tessuto economico turistico e vanta ogni anno del segno + inerente al profitto economico

La compagnia locale Rara Hotels, controllata dall’investitore rumeno Ramona Neamtu, inizierà a lavorare alla conversione del vecchio Palazzo del Telefono a Brasov in un hotel a cinque stelle, la prima unità con il marchio Radisson Blu a Brasov.

La compagnia ha ottenuto il permesso di costruzione per il consolidamento dell’edificio storico e spera di recuperare alcuni dei ritardi e di completare il progetto entro la fine del 2020, secondo Ramona Neamtu.

Rara Hotels ha firmato l’accordo di franchising con Radisson Hotel Group a novembre 2016.

L’hotel Radisson Blu di Brasov sarà il primo in Transilvania e il secondo in Romania, dopo quello di Bucarest. Avrà 110 camere, due ristoranti, due bar, una sala conferenze, un club sportivo e un centro termale. L’intero investimento in questo progetto è di 10 milioni di euro.

