Rita Russo ci lascia ad appena 46 anni, lutto al Bar Di Dato di Angri e a Tramonti in Costiera amalfitana di dove Rita era originaria. moglie di Gerardo Di Dato, titolare dell’omonima pasticceriadel centro storico della città dell’Agro nocerino-sarnese a pochi passi dall’uscita dell’autostrada A3 Napoli – Salerno, punto di riferimento per i tanti che andavano da qui per il Valico di Chiunzi e raggiungevano Ravello e la Costa d’ Amalfi . La triste notizia sta facendo rapidamente il giro della cittadina e dei social network ed è arrivata fino a Tramonti, paese di cui Rita è originaria e da dove ha preso spunto per tanti dolci straordinari . Era forse una delle migliori “Barlady” della Campania e d’ Italia, ha vinto innumerevoli premi, lavorava con dedizione ed amore, aveva sempre un sorriso per noi di Positanonews che ci fermavamo sempre da lei quando da Positano o da Sorrento facevamo il Valico o ultimamente andavano a fare dei servizi giornalistici a Sarno. Abbiamo scritto di lei da quando è nato positanonews decine di articoli sui suoi premi, quando fu bloccata in aereo in Thailandia e andò poi a Pompei, da quella Madonna che lei venerava e ora la ha accolta fra le sue braccia.. Ciao Rita