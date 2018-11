Riscatto Sorrento! 0-3 sul campo del Team Altamura

Grande vittoria oggi del Sorrento in terra pugliese, allo stadio “D’Angelo” finisce 0-3 per la formazione allenata da mister Guarracino, che si riscatta a pieno dopo gli ultimi deludenti risultati, risollevando un pò anche la situazione di classifica che si era fatta leggermente complicata nelle ultime settimane con un solo punto conquistato nel mese di ottobre. Vittoria che prende ancor più valore considerando la caratura dell’avversario, il Team Altamura, guidato da mister De Luca, squadra che naviga nelle zone alte della classifica.

Ma oggi il Sorrento non ha fatto sconti ed ha portato a casa 3 punti d’oro con una prestazione di spessore, dopo il vantaggio arrivato al 19′ minuto con Roberto De Rosa, con un gran destro dal limite dell’area che s’insacca all’incrocio dei pali alla destra del portiere, al 36′ è arrivato il raddoppio con Guarro dal dischetto, che ha permesso alla compagine costiera di chiudere il primo tempo avanti di due reti. Ad inizio ripresa poi ci ha pensato Alfonso Gargiulo, che ha realizzato il tris con un preciso diagonale destro, finalizzando nel migliore dei modi una veloce ripartenza. Nel finale occasione addirittura per il poker con Paradiso che entra in area e dal fondo serve un pallone d’oro per Cifani che si fa ipnotizzare dal portiere biancorosso.

Finisce quindi 0-3, una vittoria che da soprattutto morale per rilanciarsi in campionato e guardare con fiducia al prossimo impegno di campionato domenica prossima in casa contro il Gelbison.